Он спускал все колёса на каждом автомобиле
В Улан-Удэ в октябре прошлого года хулиган в течение трёх недель повредил пять автомобилей. Недавно сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 нашли и задержали его.
- 33-летний улан-удэнец, вооружившись отвёрткой, из хулиганских побуждений днём прокалывал колёса автомобилей, припаркованных около жилых домов на улице Тулаева, а также рядом с располагающимся неподалёку рынком. При этом повреждал он все колёса на каждом из транспортных средств. Причинённый ущерб составил 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался. Выяснилось, что он состоит на учёте в республиканском психоневрологическом диспансере.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
В Улан-Удэ психбольной протыкал колёса машин отвёрткой
Происшествия, Фото:
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