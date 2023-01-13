13 января

12 января

Популярное

В Улан-Удэ психбольной протыкал колёса машин отвёрткой

В Улан-Удэ психбольной протыкал колёса машин отвёрткой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он спускал все колёса на каждом автомобиле

В Улан-Удэ в октябре прошлого года хулиган в течение трёх недель повредил пять автомобилей. Недавно сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 нашли и задержали его.

- 33-летний улан-удэнец, вооружившись отвёрткой, из хулиганских побуждений днём прокалывал колёса автомобилей, припаркованных около жилых домов на улице Тулаева, а также рядом с располагающимся неподалёку рынком. При этом повреждал он все колёса на каждом из транспортных средств. Причинённый ущерб составил 80 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался. Выяснилось, что он состоит на учёте в республиканском психоневрологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

умышленное повреждение имущества

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ психбольной протыкал колёса машин отвёрткой
В Улан-Удэ психбольной протыкал колёса машин отвёрткой
Происшествия, 13.01.2023
Он спускал все колёса на каждом автомобиле
В Иркутске на «зебре» сбили 15-летнего школьника
В Иркутске на «зебре» сбили 15-летнего школьника
Происшествия, 13.01.2023
С начала года в регионе зафиксировано уже семь аварий с участием детей
В Улан-Удэ директор «ТГК-14» получил представление прокурора
В Улан-Удэ директор «ТГК-14» получил представление прокурора
Происшествия, 13.01.2023
После прокурорского вмешательства восстановлены параметры температуры горячего водоснабжения многоквартирного дома
В Бурятии тряхнуло Баунтовский район
В Бурятии тряхнуло Баунтовский район
Происшествия, 12.01.2023
Магнитуда землетрясения составила 3,2
Житель Читы лишился денег, продавая зимние брюки онлайн
Житель Читы лишился денег, продавая зимние брюки онлайн
Происшествия, 12.01.2023
Несколько случаев мошенничества произошло на днях в Забайкальском крае

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^