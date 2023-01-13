На вокзале в Иркутской области поймали мужчину из федерального розыска

Мужчина долгое время скрывался от закона за езду



Транспортные полицейские задержали 36-летнего жителя Усть-Кутского района Иркутской области, находившегося в федеральном розыске. На него было возбуждено уголовное дело за повторную пьяную езду, но от правосудия он скрылся.



Мужчину при помощи системы мониторинга нашли на железнодорожном вокзале в Тайшете.



- Злоумышленник передан в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Санкция за совершение такого преступления предусматривает ответственность до двух лет лишения свободы.



