На водосетях Улан-Удэ за неделю произошло 19 аварий

Специалистам пришлось промыть 1500 метров канализации









Времени на ликвидацию нештатных ситуаций стало уходить меньше благодаря местным жителям, которые оперативно сообщали об авариях в диспетчерскую службу. Обратиться туда можно по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.



За неделю – с 19 по 25 декабря – сотрудники улан-удэнского «Водоканала» успешно ликвидировали 19 технологических нарушений на сетях водоснабжения и водоотведения в разных районах города. В большинстве случаев отключать холодное водоснабжение в жилых домах не потребовалось.По данным аварийно-диспетчерской службы МУП, специалисты устранили утечки на улицах Лимонова, Солнечная и Снежная, а также 32 засора. За неделю они промыли более 1500 метров канализации.