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На водосетях Улан-Удэ за неделю произошло 19 аварий

На водосетях Улан-Удэ за неделю произошло 19 аварий
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Специалистам пришлось промыть 1500 метров канализации

За неделю – с 19 по 25 декабря – сотрудники улан-удэнского «Водоканала» успешно ликвидировали 19 технологических нарушений на сетях водоснабжения и водоотведения в разных районах города. В большинстве случаев отключать холодное водоснабжение в жилых домах не потребовалось.

По данным аварийно-диспетчерской службы МУП, специалисты устранили утечки на улицах Лимонова, Солнечная и Снежная, а также 32 засора. За неделю они промыли более 1500 метров канализации. 

Времени  на ликвидацию нештатных ситуаций стало уходить меньше благодаря местным жителям, которые оперативно сообщали об авариях в диспетчерскую службу. Обратиться туда можно по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.
авария вода Водоканал

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