Погиб мужчина, прилёгший на диван рядом с женщиной
45-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве 38-летнего мужчины.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в октябре 2021 года. Мужчина гостил у своей знакомой в квартире в переулке Яблоневый в посёлке Новая Комушка. Вдвоём они два дня распивали алкоголь. Следующим вечером к женщине пришёл её бывший сожитель, который присоединился к застолью.
Спустя некоторое время мужчины вышли покурить, а хозяйка в это время прилегла на диван. Вернувшись в квартиру, бывший сожитель лёг на диван рядом с женщиной.
В мужчине внезапно взыграла ревность, когда он увидел их лежащими вместе. Он схватил нож и нанёс им несколько ударов по телу противника, после чего убежал из дома.
От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения.
- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По исковым требованиям потерпевшей стороны суд взыскал с осуждённого в счёт компенсации морального вреда 1 млн рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погиб мужчина, прилёгший на диван рядом с женщиной
Произошло это во время драки
Однако «чёрных» лесорубов поймали с поличным
Площадь пожара составила 280 кв. метров
Их обнаружили у гражданина КНР
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Его задержали росгвардейцы
На месте работают пожарные
Он срубил деревьев на 169 тысяч рублей
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом
Девочка опрокинула на себя таз с кипятком
Вора приговорили к обязательным работам
Водитель находился в состоянии наркотического опьянения
В Таксимо посреди дня произошла крупная коммунальная авария
Мужчину поймали на месте преступления