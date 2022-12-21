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Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство

Ревнивого улан-удэнца осудили на 11 лет за убийство
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погиб мужчина, прилёгший на диван рядом с женщиной

45-летний житель Улан-Удэ признан виновным в убийстве 38-летнего мужчины.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в октябре 2021 года. Мужчина гостил у своей знакомой в квартире в переулке Яблоневый в посёлке Новая Комушка. Вдвоём они два дня распивали алкоголь. Следующим вечером к женщине пришёл её бывший сожитель, который присоединился к застолью.

Спустя некоторое время мужчины вышли покурить, а хозяйка в это время прилегла на диван. Вернувшись в квартиру, бывший сожитель лёг на диван рядом с женщиной.

В мужчине внезапно взыграла ревность, когда он увидел их лежащими вместе. Он схватил нож и нанёс им несколько ударов по телу противника, после чего убежал из дома.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным и пришла к выводу, что он не заслуживает снисхождения.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По исковым требованиям потерпевшей стороны суд взыскал с осуждённого в счёт компенсации морального вреда 1 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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