В Иркутской области раскрыли махинацию с земельным участком на 100 млн











Угoловное делo o незакoнном oформлении в сoбственность зeмельного участка в пойме реки Королок по Байкальскому тракту возбудили в Иркутской области. Ущерб бюджету муниципалитета превысил 100 млн рублей.- По версии следствия, в мае 2021 года трое иркутянок в возрасте от 39 до 67 лет по подложным документам зарегистрировали право собственности на земельный участок в пойме реки Королок по Байкальскому тракту площадью 27 гектаров, ранее предоставленный одной из фигуранток во временное пользование. Указанными действиями Ушаковскому муниципальному образованию Иркутского района причинён особо крупный ущерб на сумму более 100 млн рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере» в отношении трёх местных жительниц.Полицейские провели пять обысков по местам жительства и работы подозреваемых. Одной женщине избрали подписку о невыезде, остальные отправлены под домашний арест.