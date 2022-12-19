Они находились в загоревшейся бане
18 декабря в Чите пожарные спасли женщину с ребёнком из горящей бани на улице Гайдара.
К моменту прибытия пожарных из пристройки бани шёл дым.
- Огнеборцы обнаружили женщину и ребёнка, которые не могли покинуть помещение из-за дыма, и вывели их на свежий воздух. Спасённых передали родственникам, медицинская помощь им не потребовалась. Благодаря своевременному сообщению пожарные не только спасли граждан, но и не допустили распространение пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В результате пожара огнём повреждён пол кладовой пристройки бани.
В Чите на пожаре спасли женщину с ребёнком
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