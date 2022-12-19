В Чите на пожаре спасли женщину с ребёнком

Они находились в загоревшейся бане



18 декабря в Чите пожарные спасли женщину с ребёнком из горящей бани на улице Гайдара.



К моменту прибытия пожарных из пристройки бани шёл дым.



- Огнеборцы обнаружили женщину и ребёнка, которые не могли покинуть помещение из-за дыма, и вывели их на свежий воздух. Спасённых передали родственникам, медицинская помощь им не потребовалась. Благодаря своевременному сообщению пожарные не только спасли граждан, но и не допустили распространение пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



В результате пожара огнём повреждён пол кладовой пристройки бани.

