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В Улан-Удэ упал вертолёт

В Улан-Удэ упал вертолёт
Происшествия,  Фото:t.me/ves_uu, t.me/ATV_BAIKAL
Информация уточняется

Около 16 часов в Улан-Удэ появилась информация о потерпевшем крушение вертолёте.

- В Улан-Удэ вертолёт упал возле заправки недалеко от аэропорта «Байкал». Информация предварительная от ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы – ред.), - сообщает телекомпания «Тивиком».

Телеграм-канал «Степной дозор» сообщает со ссылкой на источники, что пассажиров в вертолёте не было.

Есть ли пострадавшие и погибшие, сейчас выясняется. На месте работают спецслужбы, ведётся тушение.

 

Жители Поселья, в свою очередь, рассказывают, что перед падением вертолёт летел в районе жилой застройки необычно низко. «Он сегодня низко пролетал над нами», «Страшно как», - делятся местные жители.  

Вся информация уточняется.
вертолеты

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