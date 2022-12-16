В Улан-Удэ упал вертолёт









Жители Поселья, в свою очередь, рассказывают, что перед падением вертолёт летел в районе жилой застройки необычно низко. «Он сегодня низко пролетал над нами», «Страшно как», - делятся местные жители.



Вся информация уточняется.



Около 16 часов в Улан-Удэ появилась информация о потерпевшем крушение вертолёте.- В Улан-Удэ вертолёт упал возле заправки недалеко от аэропорта «Байкал». Информация предварительная от ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы – ред.), - сообщает телекомпания «Тивиком».Телеграм-канал «Степной дозор» сообщает со ссылкой на источники, что пассажиров в вертолёте не было.Есть ли пострадавшие и погибшие, сейчас выясняется. На месте работают спецслужбы, ведётся тушение.