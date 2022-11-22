Ранее её сильно побил пьяный сожитель
В Забайкальском крае предстанет перед судом 48-летний житель посёлка Атамановка. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы по неосторожности. Трагический инцидент случился 20 сентября в ходе пьяной ссоры.
- Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил свою 50-летнюю сожительницу. Преступление было совершено из-за мелкой ссоры, которая возникла у гражданских супругов на почве длительного употребления спиртного. Обвиняемый ударил женщину кулаком в лицо, а затем несколько раз пнул, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
После этого женщина легла спать, а спустя несколько часов скончалась.
Мужчина ранее не был судим. Он полностью признал свою вину и содействовал расследованию. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина едва не убил своего родственника
Водитель увидел незнакомого мужчину за рулём своего автомобиля
Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале
Вероятно, произошло короткое замыкание
Убийство произошло из-за ничтожного повода
Ущерб составил 900 тысяч рублей
Проверку провёл Россельхознадзор
Автомобилист пытался скрыться от полицейских
Фермерам, которые лишились единственного дохода, предстоит отстраивать нажитое тяжёлым трудом
Несколько жилых домов на Лимонова остались без холодной воды
За это время второй преступник скончался
«ГАЗ-66» врезался в дерево
Огонь также перешёл на два дома
Ребёнок получил ушибы
По колёсам прицельно выстрелил сотрудник ГИБДД