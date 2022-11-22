В Забайкалье избитая женщина скончалась во сне

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Ранее её сильно побил пьяный сожитель



В Забайкальском крае предстанет перед судом 48-летний житель посёлка Атамановка. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы по неосторожности. Трагический инцидент случился 20 сентября в ходе пьяной ссоры.



- Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил свою 50-летнюю сожительницу. Преступление было совершено из-за мелкой ссоры, которая возникла у гражданских супругов на почве длительного употребления спиртного. Обвиняемый ударил женщину кулаком в лицо, а затем несколько раз пнул, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



После этого женщина легла спать, а спустя несколько часов скончалась.



Мужчина ранее не был судим. Он полностью признал свою вину и содействовал расследованию. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.



