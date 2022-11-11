Травмы получил пассажир
За прошедшие сутки, 10 ноября, на дорогах Бурятии зарегистрирована 31 авария с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.
Ночью 10 ноября в Баунтовском районе Бурятии аварию устроил пьяный водитель грузовика.
- 30-летний водитель автомобиля «Урал 43203», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге Багдарин – Маловский, при въезде в посёлок Маловский не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим наездом на забор, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получил 36-летний пассажир грузовик, который также был пьян. Мужчина госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 октября в Улан-Удэ пьяный водитель «Тойоты Спринтер» на улице Бабушкина вылетел на трамвайные пути и снёс столб. В аварии пострадали два пассажира.
В Бурятии пьяный водитель грузовика врезался в забор
Происшествия, Фото:
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