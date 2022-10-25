25 октября

24 октября

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В Улан-Удэ пьяный водитель вылетел на трамвайные пути и снёс столб

В Улан-Удэ пьяный водитель вылетел на трамвайные пути и снёс столб
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Двое человек попали в больницу

Накануне вечером, 24 октября, в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. 27-летний молодой человек сел за руль автомобиля «Тойота Спринтер», будучи нетрезвым и не имея при этом водительских прав.

В 22:50 на улице Бабушкина автомобилист потерял управление, вылетел на трамвайные пути и снёс столб. Столб рухнул параллельно рельсам.

- В результате ДТП водитель после осмотра медработниками отпущен домой. Два пассажира – мужчина 1995 г.р. и девушка 2003 г.р. - госпитализированы в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Алкогольное опьянение у водителя официально подтверждено: прибор показал 0.68 м.г/л.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 октября на улице Блинова пьяный водитель, не имеющий прав, устроил страшное ДТП. Погибли четверо молодых людей, в том числе водитель. Выжила в аварии лишь одна пассажирка, которая единственная была пристёгнута ремнём. 
ДТП алкогольное опьянение

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