В Улан-Удэ пьяный водитель вылетел на трамвайные пути и снёс столб







Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 октября на улице Блинова

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 октября на улице Блинова пьяный водитель, не имеющий прав, устроил страшное ДТП. Погибли четверо молодых людей, в том числе водитель. Выжила в аварии лишь одна пассажирка, которая единственная была пристёгнута ремнём.

Накануне вечером, 24 октября, в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. 27-летний молодой человек сел за руль автомобиля «Тойота Спринтер», будучи нетрезвым и не имея при этом водительских прав.В 22:50 на улице Бабушкина автомобилист потерял управление, вылетел на трамвайные пути и снёс столб. Столб рухнул параллельно рельсам.- В результате ДТП водитель после осмотра медработниками отпущен домой. Два пассажира – мужчина 1995 г.р. и девушка 2003 г.р. - госпитализированы в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Алкогольное опьянение у водителя официально подтверждено: прибор показал 0.68 м.г/л.