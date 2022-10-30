В Бурятии на трассе перевернулся автовоз

Один из водителей получил ушибы



По данным ЕДДС района, 29 октября около 17.20 на 546 км федеральной трассы Р-258 в окрестностях Мухоршибири автовоз «Скания» съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Один из водителей получил ушибы, от госпитализации он отказался. Розлива топлива нет.



На месте работали сотрудники ГИБДД, действовало реверсивное движение. Позже реверс был снят, движение автотранспорта восстановлено в двух направлениях.



Судя по видео, опубликованным в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия», также получили повреждения машины, которые перевозила «Скания».





