Один из водителей получил ушибы
По данным ЕДДС района, 29 октября около 17.20 на 546 км федеральной трассы Р-258 в окрестностях Мухоршибири автовоз «Скания» съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Один из водителей получил ушибы, от госпитализации он отказался. Розлива топлива нет.
На месте работали сотрудники ГИБДД, действовало реверсивное движение. Позже реверс был снят, движение автотранспорта восстановлено в двух направлениях.
Судя по видео, опубликованным в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия», также получили повреждения машины, которые перевозила «Скания».
В Бурятии на трассе перевернулся автовоз
Происшествия, Фото:
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