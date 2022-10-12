На моторе лодки сломался винт
В Бурятии на озере Котокель найдены живыми двое мужчин, которые пропали во время рыбалки. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС 11 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», сообщение о пропаже рыбаков спасателям поступило поздно вечером 9 октября. Два человека утром того же дня ушли на лодке «Обь-М» с мотором на рыбалку, а к назначенному сроку не вернулись.
10 октября в пять утра три спасателя выехали к месту проведения поисковых работ. Спустя 3,5 часа рыбаков обнаружили. Они находились примерно в пяти километров от берега в местности Коврижка.
- Мужчины находились в лодке на воде. Они рассказали, что у мотора срезало винт, и ночь они провели на противоположном берегу, утром приняли решение возвращаться на вёслах. Замёрзшие, уставшие, они вышли из-за мыса, где начались встречный ветер и волна. Нашему появлению они были рады, – рассказал спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда Виталий Сидельников.
Спасатели отбуксировали лодку с рыбаками к месту стоянки их автомобиля и в удовлетворительном состоянии передали родственникам.
Пропавшие в Бурятии рыбаки найдены живыми
Происшествия, Фото:
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