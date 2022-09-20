Троих Забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота

Нарушителей оштрафовали на сумму более 100 тысяч рублей



В мае три жителя Забайкальского края вблизи села Кудеча Могочинского района, не имея соответствующей лицензии, незаконно добыли россыпное золото массой около 5,8 г общей стоимостью около 22 тысяч рублей.



В отношении нарушителей возбудили административные дела по статье «Незаконная добыча драгоценных металлов».



Постановлениями мировых судей нарушители привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме более 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

