Нарушителей оштрафовали на сумму более 100 тысяч рублей
В мае три жителя Забайкальского края вблизи села Кудеча Могочинского района, не имея соответствующей лицензии, незаконно добыли россыпное золото массой около 5,8 г общей стоимостью около 22 тысяч рублей.
В отношении нарушителей возбудили административные дела по статье «Незаконная добыча драгоценных металлов».
Постановлениями мировых судей нарушители привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в общей сумме более 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Троих Забайкальцев оштрафовали за незаконную добычу золота
Происшествия, Фото:
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