Женщине пришлось накладывать 15 швов
В январе 2019 года с крыши жилого дома на улице Дальневосточная в Иркутске на голову женщины упала ледяная глыба. Всё произошло на глазах мужа. Он занёс супругу домой, а затем доставил в травмпункт. Там женщине наложили 15 швов, поставили дренаж и обработали рану.
В результате полученной травмы иркутянка получила открытую черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, равно-ушибленную рану мягких тканей головы, ушибы мягких тканей головы. Она лечилась почти месяц.
Женщина обратилась в полицию, где зафиксировала факт получения травмы. Управляющая компания, обслуживающая дом, на претензию возмещении вреда ответа не дали. Тогда пострадавшая обратилась в суд с иском к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда.
На суде представитель управляющий компании иск не признал, пояснив, что факт падения снега на голову непосредственно с домом не доказан. Однако факт падения ледяной глыбы с крыши подтвердили свидетели.
С управляющей компании в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 30 тысяч.
По информации Свердловского районного суда Иркутска
Иркутянка отсудила 90 тысяч за упавшую на голову льдину
Происшествия, Фото:
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