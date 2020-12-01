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Иркутянка отсудила 90 тысяч за упавшую на голову льдину

Иркутянка отсудила 90 тысяч за упавшую на голову льдину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщине пришлось накладывать 15 швов

В январе 2019 года с крыши жилого дома на улице Дальневосточная в Иркутске на голову женщины упала ледяная глыба. Всё произошло на глазах мужа. Он занёс супругу домой, а затем доставил в травмпункт. Там женщине наложили 15 швов, поставили дренаж и обработали рану.

В результате полученной травмы иркутянка получила открытую черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, равно-ушибленную рану мягких тканей головы, ушибы мягких тканей головы. Она лечилась почти месяц.

Женщина обратилась в полицию, где зафиксировала факт получения травмы. Управляющая компания, обслуживающая дом, на претензию возмещении вреда ответа не дали. Тогда пострадавшая обратилась в суд с иском к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда.

На суде представитель управляющий компании иск не признал, пояснив, что факт падения снега на голову непосредственно с домом не доказан. Однако факт падения ледяной глыбы с крыши подтвердили свидетели.

С управляющей компании в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 30 тысяч.


По информации Свердловского районного суда Иркутска


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