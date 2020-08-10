В Иркутской области воры обчистили торговые центры на 4 млн

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемые в серии крупных краж в торговых центрах задержаны



В Нижнеудинском районе Иркутской области полицейские задержали участников группы, подозреваемых в серии краж из торговых центров. В общей сложности молодые люди украли около 4 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Операция по их задержанию проходила одновременно в разных районах города Нижнеудинск. В настоящий момент установлена причастность девяти местных жителей в возрасте от 18 до 27 лет к трём кражам.



Первое преступление произошло в октябре 2019 года. Неизвестные, разбив окно, проникли в помещение магазина строительных материалов, нашли ключ от сейфа и украли более 1,8 млн рублей.



Во втором случае, взломав дверь торгового центра, расположенного на окраине города, они украли 1,9 млн рублей. Из третьего развлекательного комплекса вынесли сейф, в котором хранилось около 250 тысяч рублей.



- Я проник через открытое окно. Забрали сейф мы с подельником. В сейфе находилось 240 тысяч. Эта сумма была нами поделена. Я потратил их на свои нужды, - рассказал на допросе задержанный.



По предварительным данным, один из фигурантов работал в торговом центре и хорошо знал месторасположение камер наружного наблюдения. Это позволило им оставаться незамеченными. Кроме того, подозреваемые использовали методы конспирации, идя на кражи в масках.



Деньги они потратили на дорогостоящие гаджеты, автомобили, а также ездили отдыхать.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража».





