Кражу он совершил в увеселительном заведении
В Улан-Удэ сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в краже в увеселительном заведении.
Ночью 10 января 24-летний молодой человек украл мобильный из кармана брюк 50-летнего горожанина. Ущерб составил около 10,5 тысяч рублей.
Подозреваемый ранее не судим, не работает. Ущерб он возместил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл мобильный из кармана брюк
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