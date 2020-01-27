Улан-удэнец украл мобильный из кармана брюк

Кражу он совершил в увеселительном заведении



В Улан-Удэ сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в краже в увеселительном заведении.



Ночью 10 января 24-летний молодой человек украл мобильный из кармана брюк 50-летнего горожанина. Ущерб составил около 10,5 тысяч рублей.



Подозреваемый ранее не судим, не работает. Ущерб он возместил. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

