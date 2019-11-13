Один мужчина умер сразу, второго спасли медики
Вечером 11 ноября в доме в селе Ониноборск Хоринского района Бурятии произошла кровавая резня. 35-летний местный житель обвиняется в убийстве 45-летнего мужчины. Также он ранил 37-летнего приятеля. Обвиняемый признал свою вину, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в тот вечер компания местных жителей распивала спиртные напитки. Во время застолья двое мужчин стали оскорбительно отзываться о подруге своего собутыльников. Вспыхнула ссора.
Оскорблённый сельчанин выхватил охотничий нож и нанёс им два удара в грудь одного из противников и три удара в живот – второго. Удары второму мужчине пришлись ниже живота, в область бёдер. В результате ранения клинком были пересечены кровеносные артерии, вследствие чего мужчина вскоре скончался от кровопотери.
Второй потерпевший с проникающим ранением груди был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана врачебная помощь.
Убийца после нападения скрылся с места происшествия и направился в районный центр Хоринск. По пути он позвонил своей подруге, рассказал о расправе и попрощался с ней на 8 лет, самостоятельно придумав этот срок.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии устроил резню из-за женщины
Происшествия, Фото:
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