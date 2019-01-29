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В Бурятии обнаружили собаку с бешенством

В Бурятии обнаружили собаку с бешенством
Происшествия, 
У собаки были сильные судороги и текли слюни

Государственным инспектором управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии 23 января в селе Кырен Тункинского района обнаружена бездомная собака с признаками заболевания. У животного наблюдалось обильное слюнотечение, шаткая походка и судороги тела, что характерно при острых отравлениях и некоторых заболеваниях, в частности, бешенстве. 

 

- Совместно с сотрудниками Тункинского филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезными животных собака была незамедлительно отловлена и изолирована. С кормом был дан адсорбент (активированный уголь), внутримышечно введён пиридоксин. Ветврачом вакцинирован против бешенства. На следующий день судороги и слюнотечение не наблюдались. Поведение нормализовалось, животное стало проявлять активность и аппетит, - рассказали в пресс-службе управления.

Пса приютил обнаруживший его госинспектор Дмитрий Ангахаев, который продолжает наблюдение, соблюдая режим карантина. По инструкции, собака будет находиться на десятидневном наблюдении, далее в течение 30 дней содержаться изолированно от других животных. 



Бешенство – это острая вирусная инфекция, поражающая нервную систему, заразиться которой может и животное, и человек. После попадания вируса в организм симптомы быстро набирают обороты, а оканчивается инфекция в большинстве случаев смертельным исходом. Резервуаром инфекции являются дикие плотоядные животные: волки, енотовидные собаки, лисицы, грызуны, летучие мыши. В населённых пунктах очаги инфекции поддерживают собаки, кошки, сельскохозяйственные животные.

- В 2017 году Бурятия вошла в число регионов, где сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация. В ноябре бешенство было занесено из Забайкальского края. Распространился вирус из-за миграции диких хищников в сёла. В восьми районах республики и в Улан-Удэ зарегистрировано 104 эпизоотических очага по бешенству животных. С апреля 2018 года эпизоотическая ситуация начала стабилизироваться. Неблагополучие сняли с 95 очагов: три очага в Закаменском районе, по одному очагу в Джидинском, Селенгинском и Бичурском районах, 69 очагов в Мухоршибирском районе, по девять очагов в Заиграевском и Тарбагатайском районах и два очага в Иволгинском районе, - продолжили в управлении.

Управление в целях профилактики бешенства напоминает о соблюдении следующих ветеринарных правил:

- соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных;

- доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые местной администрацией по представлению главного государственного ветеринарного инспектора района (города), в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакцины;

- регистрировать принадлежащих им собак в порядке, устанавливаемом местной администрацией;

- не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные подворья, на фермы, в стада, отары и табуны;

- принимать меры к недопущению диких животных к стадам, отарам, табунам, животноводческим помещениям, выпасать сельскохозяйственных животных и содержать их на фермах, откормочных площадках, в летних лагерях под постоянной охраной с использованием вакцинированных против бешенства собак;

- немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населённый пункт), о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях укусов сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.
бешенство
 
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