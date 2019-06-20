Антона Виноградова одобрили на московскую должность

Народный Хурал дал добро на официальное назначение нового зампреда правительства Бурятии
Сегодня на сессии Народный Хурал дал согласие на назначение Антона Виноградова на должность зампреда правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте России. Как сообщал «Байкал-Daily», прежде занимавший пост министра по инвестициям Виноградов с конца мая возглавляет полпредство Бурятии с приставкой «и.о».
Вначале выступил зампред правительства Баир Цыренов, который зачитал биографию Антона Виноградова.
- Общий трудовой стаж – 13 лет, из них на руководящих должностях 9 лет. Он с 2006 года успешно трудится в банковской и инвестиционной сфере, в таких крупных компаниях, как Первый республиканский банк, банк ВТБ, МДМ-банк и другие. До прихода на должность министра по инвестициям был вице-президентом ЗАО АКБ «Алеф-Банк». Антон Иванович в своей работе строго руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия. В рамках своих компетенцией успешно реализовывает на территории республики ряд инвестиционных проектов, о которых вы знаете. Антон Иванович уделяет много внимания совершенствованию своей профессиональной подготовки, стремится к получению дополнительных знаний, требующихся для более эффективного выполнения порученной работы, - отметил Баир Цыренов.
Сам Антон Виноградов поведал о своей деятельности в республике в качестве министра по инвестициям. Остановился подробно он на пункте о работе над крупными инвестиционными проектами, которые запущены или планируется запустить в Бурятии.
- На сегодня реализуется проект строительства центра ядерной медицины, это циклотрон, проект с капитальными затратами – 1 миллиард рублей, это такая первая медицинская концессия, которая была подписана в республике. Концессионное соглашение подписано, пройдены общественные слушания, и следует подчеркнуть, проект очень важный с точки зрения ранней диагностики онкологических заболеваний, а также кардиологических, сердечно-сосудистых. Особенно важно - мы будем также производить радиофармпрепараты, перевозить их в близлежащие субъекты. При моём непосредственном участии формировалась ТОР «Бурятия», когда мы вошли в состав ДФО. В ТОР «Бурятия» были заявлены 4 заявки, которые были одобрены, 2 из которых уже вошли, 2 из которых планируется включить в ТОР в конце года. Когда будет разрешено делать ТОР в моногороде, - разъяснил он.
Кроме того, он поделился планами по своей будущей работе в Москве.
- Алексей Самбуевич, уважаемые депутаты, вы ставили задачу о том, чтобы переориентировать работу в части того, чтобы представительство Бурятии работало как орган, который нацелен не только на административные функции, а орган, который занимается привлечением бизнеса на территорию республики. В частности, планирую заниматься активным привлечением инвесторов, физических и юридических лиц, международных компаний, офисы которых находятся в основном в Москве, - уточнил Антон Виноградов.
- Ту работу, которую я начал и активно вёл на текущей должности, её я планирую усилить и ещё больше внимания уделять привлечению бизнеса на территорию Бурятии, - добавил он.
Ему задали довольно много вопросов, в том числе по его частой смене мест работы в Москве. На последний Антон Виноградов отметил, что это связано с карьерным ростом, слиянием определенных банков, а также предложениями в этой сфере.
В итоге Виноградова одобрили 43 депутата, 15 выступили против, один воздержался.
Антона Виноградова одобрили на московскую должность
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