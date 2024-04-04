Их игру оценили актёры театра
Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №7 поставили спектакль «Анна Ивановна меняет профессию» по произведению Эвелины Пиженко (возрастное ограничение 12+).
Эта шуточная пьеса рассказывает историю о буфетчице Нюре, которая попадает во времена правления царицы Анны Иоановны и которую ей приходится замещать на царском троне.
На спектакле побывали актёры Государственного русского драматического театра имени Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров. Они положительно оценили сам спектакль, актёрскую игру осуждённых и реквизит, который был задействован в постановке.
Мероприятие приурочили ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые поставили шуточный спектакль
Общество, Фото:
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