В Улан-Удэ осуждённые поставили шуточный спектакль

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Их игру оценили актёры театра



Осуждённые улан-удэнской исправительной колонии №7 поставили спектакль «Анна Ивановна меняет профессию» по произведению Эвелины Пиженко (возрастное ограничение 12+).



Эта шуточная пьеса рассказывает историю о буфетчице Нюре, которая попадает во времена правления царицы Анны Иоановны и которую ей приходится замещать на царском троне.



На спектакле побывали актёры Государственного русского драматического театра имени Бестужева Марина Ланина и Евгений Винокуров. Они положительно оценили сам спектакль, актёрскую игру осуждённых и реквизит, который был задействован в постановке.



Мероприятие приурочили ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

