В столице Бурятии взялись на сухую траву

В одном из районов её выкосят на площади в полтора миллиона «квадратов»



В Улан-Удэ для обеспечения пожарной безопасности начали косить сухую траву. Накануне работы велись между улицами Сотниковская и Ижевская, вдоль Центрального кладбища.



Всего в этом году в Советском районе растительность выкосят на площади в 1 миллион 400 квадратных метров. Владельцев участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов просят своевременно производить избавляться от неё и убирать мусор.



- Границы уборки определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана, – пояснил консультант управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Эрдэм Шарагулов.