В одном из районов её выкосят на площади в полтора миллиона «квадратов»
В Улан-Удэ для обеспечения пожарной безопасности начали косить сухую траву. Накануне работы велись между улицами Сотниковская и Ижевская, вдоль Центрального кладбища.
Всего в этом году в Советском районе растительность выкосят на площади в 1 миллион 400 квадратных метров. Владельцев участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов просят своевременно производить избавляться от неё и убирать мусор.
- Границы уборки определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана, – пояснил консультант управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Эрдэм Шарагулов.
В столице Бурятии взялись на сухую траву
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