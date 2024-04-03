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В столице Бурятии взялись на сухую траву

В столице Бурятии взялись на сухую траву
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В одном из районов её выкосят на площади в полтора миллиона «квадратов»

В Улан-Удэ для обеспечения пожарной безопасности начали косить сухую траву. Накануне работы велись между улицами Сотниковская и Ижевская, вдоль Центрального кладбища.

Всего в этом году в Советском районе растительность выкосят на площади в 1 миллион 400 квадратных метров. Владельцев участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов просят своевременно производить избавляться от неё и убирать мусор.

- Границы уборки определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана, – пояснил консультант управления по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Эрдэм Шарагулов.
благоустройство земля пожарная безопасность

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