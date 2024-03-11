Сотрудники УФСИН Бурятии посоревновались в зимней рыбалке













Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошли V традиционные соревнования по зимней ловле рыбы. Участвовали ветераны, сотрудники всех подведомственных учреждений, их дети, а также приглашённые партнёры.Соревнования длились два часа. Для ловли рыбаки могли использовать любые виды наживок. Участники состязались в командном и личном первенстве. Также в рамках мероприятия прошёл конкурс на лучшую группу поддержки, а погреться и поесть можно было в специально оборудованных местах на берегу озера.По итогам соревнований победителями стали сотрудники Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения, второе место заняла команда лечебно-исправительного учреждения № 5, а третье место завоевала команда колонии-поселения № 3.В личном первенстве победителем в номинации «Самый большой трофей» сотрудник КП-3 Ефим Воробьев, а среди детей победителем стал Кирилл Бандо.На церемонии награждения начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев поблагодарил участников и болельщиков за яркий и насыщенный праздник, сообщили в пресс-службе ведомства.