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Сотрудники УФСИН Бурятии посоревновались в зимней рыбалке

Сотрудники УФСИН Бурятии посоревновались в зимней рыбалке
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
За два часа соревнований удалось выявить лучших

Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошли V традиционные соревнования по зимней ловле рыбы. Участвовали ветераны, сотрудники всех подведомственных учреждений, их дети, а также приглашённые партнёры.

Соревнования длились два часа. Для ловли рыбаки могли использовать любые виды наживок. Участники состязались в командном и личном первенстве. Также в рамках мероприятия прошёл конкурс на лучшую группу поддержки, а погреться и поесть можно было в специально оборудованных местах на берегу озера.


По итогам соревнований победителями стали сотрудники Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения, второе место заняла команда лечебно-исправительного учреждения № 5, а третье место завоевала команда колонии-поселения № 3.

В личном первенстве победителем в номинации «Самый большой трофей» сотрудник КП-3 Ефим Воробьев, а среди детей победителем стал Кирилл Бандо.

На церемонии награждения начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев поблагодарил участников и болельщиков за яркий и насыщенный праздник, сообщили в пресс-службе ведомства. 


УФСИН рыбалка

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