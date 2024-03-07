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Колониям Бурятии подарили православную литературу

Колониям Бурятии подарили православную литературу
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Книги вручили в Национальной библиотеке

Библиотеки исправительных учреждений Бурятии пополнились православной и художественной литературой, сообщила пресс-служба УФСИН.

- Акция дарения православной и художественной литературы для осуждённых состоялась в Национальной библиотеке. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Бурятии Владимир Будацыренов, директор Национальной библиотеки Аюна Дашанимаева, клирик храма Вознесения Господня иерей Георгий Левков, сотрудники уголовно-исполнительной системы во главе с временно исполняющим обязанности заместителя начальника управления Константином Мункуевым, - говорится в сообщении.



Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 300 книг подарили СИЗО.


колония книга

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