Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства ДФО

У сборной республики12 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых наград
С 10 по 11 февраля столица Бурятии принимала первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 24 лет. В соревнованиях участвовали более 80 спортсменов республики. Генеральным партнёром сборной Бурятии и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.
Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства. У юниоров республики 23 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. У юниорок – 15 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых.
Победителями и призёрами у юниоров стали:
Весовая категория 57 кг
Второе место - Эрдынеев Пурбо (Республика Бурятия)
Весовая категория 61 кг
Второе место - Баяндуев Жаргал (Республика Бурятия)
Третье место - Борогшонов Эрдэм (Республика Бурятия- Забайкальский край)
Весовая категория 65 кг
Первое место - Балтуев Фёдор (Республика Бурятия - Иркутская область)
Второе место - Баяндуев Баир (Республика Бурятия)
Третье место - Баршуев Борис (Республика Бурятия - Иркутская область)
Весовая категория 70 кг
Первое место - Жигзымаев Саян (Республика Бурятия- Забайкальский край)
Третье место - Жаргалов Балдан (Республика Бурятия - Забайкальский край)
Третье место - Базаров Элбэкто (Республика Бурятия)
Весовая категория 74 кг
Первое место - Балтуев Александр (Республика Бурятия - Иркутская область)
Второе место - Упхоев Игорь (Республика Бурятия - Иркутская область)
Третье место - Гармаев Сандан (Республика Бурятия)
Весовая категория 79 кг
Первое место - Бодиев Тумэн (Республика Бурятия)
Третье место - Дамбаев Бато (Республика Бурятия)
Третье место - Куприянов Дмитрий (Республика Бурятия)
Весовая категория 86 кг
Первое место - Шадапов Буянто (Республика Бурятия)
Второе место - Елбаскин Артур (Республика Бурятия)
Весовая категория 92 кг
Первое место - Жигжитов Аюр (Республика Бурятия)
Второе место - Бальжинимаев Арсалан (Республика Бурятия)
Третье место - Дашимолонов Эрдэм (Республика Бурятия)
Весовая категория 97 кг
Первое место - Эрхитуев Кирилл (Республика Бурятия)
Третье место - Галсанов Александр (Республика Бурятия)
Весовая категория 125 кг
Второе место - Балжимаев Чингис (Республика Бурятия – Забайкальский край)
Медалистками первенства у Бурятии были:
Весовая категория 50 кг
Третье место - Арсеньева Адалия (Республика Бурятия)
Весовая категория 53 кг
Первое место - Ухеева Аяна (Республика Бурятия)
Третье место - Ильина Евгения (Республика Бурятия)
Весовая категория 55 кг
Первое место - Бадмаева Дулма (Республика Бурятия)
Третье место - Самбуева Дарима (Республика Бурятия)
Весовая категория 57 кг
Второе место - Дабаева Сагандари (Республика Бурятия)
Третье место - Просвирнина Александра (Республика Бурятия)
Весовая категория 59 кг
Первое место - Цыренжапова Аяна (Республика Бурятия)
Третье место - Аюшеева Адиса (Республика Бурятия)
Весовая категория 62 кг
Третье место - Цыденова Мунсэл (Республика Бурятия)
Весовая категория 65 кг
Третье место - Должитова Номина (Республика Бурятия)
Третье место - Оршуш Варвара (Республика Бурятия)
Весовая категория 68 кг
Первое место - Дондокова Сарюна (Республика Бурятия)
Весовая категория 72 кг
Второе место - Баландина Дарья (Республика Бурятия)
Весовая категория 76 кг
Первое место - Февралёва Алена (Республика Бурятия)
Победители и призёры турнира получают путёвки на первенство России.
Борцы Бурятии завоевали 38 медалей первенства ДФО
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