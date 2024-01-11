35 жителей Бурятии в этом году отметят вековой юбилей

Общество, Фото: минсоцзащиты Бурятии

44 человека уже достигли возраста 100 лет и выше



В этом году юбилейный дни рождения 90, 95 и 100 лет отметят 380 жителей Бурятии, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.



- В их числе долгожителей, которым исполнится 100 лет – 35 человек. Больше всего их проживает в Улан-Удэ – 19, в Курумканском районе четыре человека отметят вековой юбилей, в Северобайкальске – три, в Селенгинском и Кяхтинском районах – по двое, в Еравнинском, Кабанском, Тункинском и Джидинском районах – по одному человеку, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – В 2023 году в Бурятии поздравили 538 жителей республики с юбилейными датами. В том числе 44 жителя достигли возраста 100 лет и выше.



К юбилейным дням рождения участникам Великой Отечественной войны выплачивается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей, труженикам тыла – в размере пяти тысяч рублей.



В республике в 2024 году дни рождения отметят 16 долгожителей, которым исполнится свыше 100 лет.



- Самому старшему из них – Анастасии Андреевне Прасковой из Кабанского района – исполнится 106 лет, она родилась в 1918 году. Жительницу Иволгинского района Дынцему Очировну Арсаланову будут поздравлять со 105-летием, Людмиле Алексеевне Маринской из Улан-Удэ в этом году исполнится 104 года, а Долгор Доржиевне Гылыковой из Закаменского района - 102 года, - отметила министр соцзащиты.



В Кяхтинском районе 4 января чествовали Елизавету Александровну Горячеву, которая отметила свой 95-й день рождения.



- Родилась я в 1929 году, в городе Кяхта Бурят-Монгольской АССР. Окончила 10 классов, потом поступила в педагогическое училище, а далее - на исторический факультет педагогического института в Улан-Удэ. Трудовую деятельность начала учителем истории в селе Творогово Кабанского района. Позже работала преподавателем истории в морской школе г. Астрахань. Затем переехала и работала педагогом-организатором в школе №1 Улан-Удэ, откуда и ушла на заслуженный отдых. Переехала в Кяхту и продолжила работать на следующие 7 лет преподавателем истории в медицинском училище, - рассказала о себе именинница.



Елизавета Александровна награждена юбилейными медалями ко Дню Победы, медалью «100 лет Кяхтинскому району». Она пишет стихи и песни, очень любит играть на пианино.



- Желаем Елизавете Александровне долголетия и благополучия! – пожелали во время поздравления юбиляра сотрудники отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району.

