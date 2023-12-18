В Монголии численность аргали превысила 4000 особей

Популяция архаров растёт в аймаках, граничащих с Россией



Численность аргали (самого крупного подвида архаров) в Монголии в этом году составляет 4024 особи. Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», популяция этих животных в аймаках Увс и Баян-Улгий, граничащих с Российской Федерацией, стабильно растёт.



Это самый крупный представитель диких баранов, обитающий в горных и высокогорных регионах Центральной Азии, а также одно из исчезающих животных в мире.



Основным местом обитания аргали в Монголии являются горные степи у подножия хребтов и открытые пространства на склонах высотой от двух до трёх тысяч метров над уровнем моря. В Монголии они в основном обитают в горах Цамбагарав и Байтаг, хребте Мянган угалзт, горах Хархираа и Тургэн аймака Увс, хребтах Хар азарга и Хантайшир аймака Говь-Алтай, горах Бурхан буудай, в горных хребтах Хангай и Хэнтий аймака Ховд. Редко встречается в горах хребта Хангай ховч, в горах Умнеговь, в низкогорьях Дундговь и Дорноговь.



Аргали или архары похожи на монгольских овец, но ноги более длинные и стройные, шерсть короткая и грубая, хвост короткий. Самца по-монгольски называют «угалз», а самку – «аргали». Высота самцов в холке достигает 122, самок – 114 см, масса первых до 200, самок – до 103 кг. Ширина грудной клетки у самцов составляет 115-120 см. И самцы, и самки имеют рога. У самцов они достигают весьма внушительных размеров, например, длина рогов у самцов колеблется от 160 до 180 см или даже больше.



Из-за природы и климата численность архаров сильно варьируется. В конце 1970-х годов в Монголии насчитывалось около 40 тысяч особей, но в 2001 году это число сократилось до 13000-15000 особей. Основными факторами, приводящими к сокращению численности и ареала обитания архаров, считаются неконтролируемая охота и вытеснение животных из их постоянных мест обитания путём выпаса домашнего скота. Пасущиеся домашние овцы поедают траву, которой также питаются архары, и тем самым способствуют уменьшению их численности. Основными хищниками, нападающими на этих животных, являются волки, снежные барсы и рыси.



В Монголии запрет на отстрел горных баранов установлен законом с 1953 года, а постановлением правительства от 2012 года архары были включены в список редких животных, в Красную книгу Монголии, и в приложение к конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В пяти регионах Монголии: Алтае, Хангае, Гобийском Алтае, Джунгарии, а также в Южногобийском Алтае территория площадью 6146,4 тысячи гектаров была взята под особую государственную охрану.



