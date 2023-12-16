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В России введут обязанность по надлежащей подготовке к отопительному сезону

В России введут обязанность по надлежащей подготовке к отопительному сезону
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Карать планируют муниципалов и ресурсников

С учетом экстремально низких температур в северных субъектах страны важно, чтобы без сбоев работали котельные, инженерные сети и технологическое оборудование в каждом городе и поселке, а в домах людей всегда было тепло. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Для этого правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду, в том числе по проектированию и строительству дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей в тех случаях, когда это необходимо», - сказано в сообщении.

Новые требования начнут действовать по отношению к властям поселений и городских округов, организациям ЖКХ, промышленным предприятиям.

При этом Федеральный центр получит право на установление критериев надежности теплоснабжения, что станет еще одним рычагом для повышения качества инфраструктуры на местах.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря в самый разгар аномальных холодов без света остались сотые кварталы Улан-Удэ. Электроснабжение восстановили лишь днём 13-го. «Бурятэнерго» обвинило в аварии местных жителей, которые якобы без согласований перешли на электроотопление.

ЖКХ зима холожа электроснабжение теплоснабжение

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