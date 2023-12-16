В России введут обязанность по надлежащей подготовке к отопительному сезону

Карать планируют муниципалов и ресурсников
С учетом экстремально низких температур в северных субъектах страны важно, чтобы без сбоев работали котельные, инженерные сети и технологическое оборудование в каждом городе и поселке, а в домах людей всегда было тепло. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
«Для этого правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду, в том числе по проектированию и строительству дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей в тех случаях, когда это необходимо», - сказано в сообщении.
Новые требования начнут действовать по отношению к властям поселений и городских округов, организациям ЖКХ, промышленным предприятиям.
При этом Федеральный центр получит право на установление критериев надежности теплоснабжения, что станет еще одним рычагом для повышения качества инфраструктуры на местах.Как сообщал «Байкал-Daily», 12 декабря в самый разгар аномальных холодов без света остались сотые кварталы Улан-Удэ. Электроснабжение восстановили лишь днём 13-го. «Бурятэнерго» обвинило в аварии местных жителей, которые якобы без согласований перешли на электроотопление.