В России введут обязанность по надлежащей подготовке к отопительному сезону

Карать планируют муниципалов и ресурсников

С учетом экстремально низких температур в северных субъектах страны важно, чтобы без сбоев работали котельные, инженерные сети и технологическое оборудование в каждом городе и поселке, а в домах людей всегда было тепло. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Для этого правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду, в том числе по проектированию и строительству дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей в тех случаях, когда это необходимо», - сказано в сообщении.

Новые требования начнут действовать по отношению к властям поселений и городских округов, организациям ЖКХ, промышленным предприятиям.

При этом Федеральный центр получит право на установление критериев надежности теплоснабжения, что станет еще одним рычагом для повышения качества инфраструктуры на местах.