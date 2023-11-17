В районе Бурятии с 90-летием поздравили ветерана здравоохранения

Общество, Фото: администрация Тарбагатайского района

Юбилей отпраздновала жительница посёлка Николаевский



В Тарбагатайском район Бурятии 15 ноября свой 90-летний отметила юбилей жительница посёлка Николаевский Елена Антоновна Ощепкова. Юбиляр долгие годы стояла на страже здоровья жителей посёлка.



В юбилейный день рождения именинница принимала слова поздравлений от представителей администрации Тарбагатайского района, администрации сельского поселения «Заводское», районного отдела социальной защиты населения и коллег из местного ФАП. Гости пожелали юбиляру крепкого здоровья и передали именные поздравления от президента РФ и главы Бурятии. Также ей вручили подарки и сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.



Родилась Елена Антоновна 15 ноября 1933 года в селе Надеино в большой семье. У неё было четыре брата и три сестры. В 1942 годы их семья переехала в посёлок Николаевский. После окончания восьми классов Заводской школы Елена поступила в фельдшерско-акушерскую школу. После четырёх лет учёбы распределительная система кадров выдала новоиспеченному фельдшеру направление в Петропавловскую больницу Джидинского района, где она 5 лет отработала акушеркой. До возвращения на малую родину в 1966 году Елене Антоновне довелось поработать в разных медицинских учреждениях Джидинского района. Вернувшись в посёлок Николаевский, сначала работала медсестрой в Куйтунской больнице, потом приказом была переведена в посёлок Николаевский на должность акушера.



- Принимала роды, ухаживала за новорождёнными. Детей тогда рождалось много. Все было в порядке, смертей никаких не было. Затем меня назначили заведующей Николаевским фельдшерско-акушерским пунктом. Работы было очень много, машин не было, ходили пешком. Отказов от вызовов не было, – поделилась впечатлениями о трудовой жизни Елена Антоновна.



Именинница добросовестно несла свою докторскую вахту вплоть до 1992 года. За свою работу юбиляр получила признание со стороны государства, она заслуженно является ветераном медицинского труда Российской Федерации.



Также Елена Антоновна создала крепкую семью. Воспитала троих детей, все они получили высшее образование. Сегодня она счастливая бабушка пяти внуков и семи правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.

