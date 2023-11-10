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В Иркутской области 100-летний юбиляр призвала есть жирное и сладкое

В Иркутской области 100-летний юбиляр призвала есть жирное и сладкое
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Свой секрет долголетия раскрыла усольчанка Зинаида Носырова

В Иркутской области свой столетний юбилей 7 ноября отметила усольчанка, участница Великой Отечественной войны Зинаида Андреевна Носырова. С этим знаменательным событием именинницу приехали поздравить представители мэрии города Усолье-Сибирское, управления социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району и местного комплексного центра социального обслуживания населения.

Как рассказали в пресс-службе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Зинаида Андреевна испытала все тяготы военных и послевоенных лет. В 41-м году, пройдя медицинские курсы, вместе со своими подругами ухаживала за раненными в эвакогоспитале №3913, который был создан на базе курорта «Усолье». В марте 42-го молодая Зина получила повестку и отправилась на Дальний Восток охранять СССР от японцев. Трудилась связисткой. Работать приходилось в непростых условиях, морозы доходили до 50-52 градусов.

В мае 1945 года усольчанка приняла телефонограмму о победе над Германией и первая сообщила долгожданную весть сослуживцам. Зинаида Носырова награждена орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Японией».

После окончания войны Зинаида Андреевна устроилась работать секретарём-машинисткой на Усольскую махорочную фабрику, а потом ушла в медпункт на предприятие ТЭЦ-11, и больше 20 лет трудилась в детском саду № 20. Родила четверых детей: Зою, Ирину, Евгения и Геннадия.

Юбиляр считает, что для того, чтобы достичь долголетия, нужно жить полной жизнью и ни в чём себя не ограничивать.
- Ешьте жирное и сладкое! - с таким девизом идёт по жизни Зинаида Андреевна.

Иркутская область юбилей долгожитель

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