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У сотрудников УФСИН Бурятии проверили знание дорожных правил

У сотрудников УФСИН Бурятии проверили знание дорожных правил
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Ответы принимал сотрудник Госавтоинспекции

Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошла викторина по знанию правил дорожного движения «Знай и соблюдай». Викторину провёш старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по республике Дмитрий Кожухов.

- Перед началом викторины участникам рассказали о состоянии безопасности дорожного движения, а также провели профилактическую беседу о важности соблюдения законности и служебной дисциплины. Сотрудники отвечали на вопросы в режиме видеоконференцсвязи, а представитель Госавтоинспекции давал комментарии к ответам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


Победитель определялся по наибольшему количеству набранных баллов. В итоге первое место разделили команды уголовно-исполнительной инспекции и исправительной колонии №7, второе место завоевала команда следственного изолятора №1, а третье досталось команде исправительной колонии №8. 
УФСИН викторина

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