У сотрудников УФСИН Бурятии проверили знание дорожных правил





Среди сотрудников УФСИН России по Бурятии прошла викторина по знанию правил дорожного движения «Знай и соблюдай». Викторину провёш старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по республике Дмитрий Кожухов.- Перед началом викторины участникам рассказали о состоянии безопасности дорожного движения, а также провели профилактическую беседу о важности соблюдения законности и служебной дисциплины. Сотрудники отвечали на вопросы в режиме видеоконференцсвязи, а представитель Госавтоинспекции давал комментарии к ответам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.Победитель определялся по наибольшему количеству набранных баллов. В итоге первое место разделили команды уголовно-исполнительной инспекции и исправительной колонии №7, второе место завоевала команда следственного изолятора №1, а третье досталось команде исправительной колонии №8.