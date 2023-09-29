В Агинском округе пройдёт борцовский турнир памяти Алдара Цыденжапова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования во второй раз соберут юных борцов нескольких регионов



Турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения и младше памяти Героя России Алдара Цыденжапова, пройдёт с 6 по 7 октября в Агинском Бурятском округе. Его проведут в спортивном комплексе «Бургэд» посёлка Агинское.



На соревнованиях ожидается участие больше 300 спортсменов. Заявлены команды из Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Амурской и Иркутской областей.



29 сентября состоялся первый организационный комитет по вопросам подготовки соревнований. По информации пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа, на турнире будет разыграно больше двадцати комплектов награды. Победитель абсолютного первенства получит сертификат на живого барана.



Возрастное ограничение: 6+.

