Соревнования во второй раз соберут юных борцов нескольких регионов
Турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения и младше памяти Героя России Алдара Цыденжапова, пройдёт с 6 по 7 октября в Агинском Бурятском округе. Его проведут в спортивном комплексе «Бургэд» посёлка Агинское.
На соревнованиях ожидается участие больше 300 спортсменов. Заявлены команды из Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Амурской и Иркутской областей.
29 сентября состоялся первый организационный комитет по вопросам подготовки соревнований. По информации пресс-службы администрации Агинского Бурятского округа, на турнире будет разыграно больше двадцати комплектов награды. Победитель абсолютного первенства получит сертификат на живого барана.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе пройдёт борцовский турнир памяти Алдара Цыденжапова
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