В Иркутске описали редкое явление за век до его открытия

Текст может являться его первым предметным описанием



В исторических хрониках найдено описание редкого явления, которое было открыто спустя сто лет. В книге краеведа-любителя А.К. Чернигова «Иркутские повествования. 1661–1917 годы» (6+) обнаружено описание полярного сияния, наблюдаемого в средних широтах в Иркутске 21 августа 1859 года по старому стилю.



Ведущий научный сотрудник лаборатории физики нижней и средней атмосферы института солнечно-земной физики СО РАН доктор физико-математических наук Александр Михалев уверен, что с высокой долей вероятности этот текст является первым предметным описанием одного из видов полярного сияния — SAR-дуги за век до его открытия как явления.



- Около 7 часов вечера заметно было на северо-западе красное светлое облако, а потом образовалась красная дуга, проходящая через зенит от северо-запада к юго-востоку. Около 8 часов появился на севере отбел — предвестник северного сияния…. С появлением колонн красная дуга приняла другое направление: один её конец был на западе, а другой — на востоке, вершина проходила через зенит. Она имела везде одинаковую ширину, как радуга, только красного цвета; в 10 часов 15 минут северное сияние окончилось, и с ним вместе исчезла дуга. В Иркутске изредка бывали видны северные сияния, но, чтобы это явление сопровождалось красною дугою, проходящею через зенит, этого не было замечено до этого года, - говорится в описании.



- Специалистам, занимающимся полярными сияниями, совершенно ясно, что речь идёт об явлении SAR-дуги — одном из типов полярных сияний, открытом Б. Барбье только в 1958 году. Это описание применимо и к SAR-дугам, которые учеёые ИСЗФ наблюдают в последние годы в геофизической обсерватории института в посёлке Торы (Бурятия) с помощью высокочувствительной аппаратуры, - пояснил Александр Михалев.



Учёный подчеркнул, что наблюдение SAR-дуги в Иркутске в 1859 году, совпадает по времени с «Событием Кэррингтона» — комплексом экстремальных явлений на Солнце и в магнитосфере Земли, включая мощнейшую магнитную бурю за всю историю наблюдений. Магнитная буря вызвала сильные полярные сияния на средних и низких широтах, отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке и другие проявления.



- Специалисты по изучению магнитосферы Земли говорят, что подобные события происходят раз в 500 лет. В 1859 году техносфера человечества ещё только формировалась, поэтому ущерб был сравнительно небольшим. Если подобная супербуря произойдёт сейчас, последствия могут быть более катастрофическими. Чтобы научиться прогнозировать такие геомагнитные супербури, надо тщательно изучить такие явления. А так как статистика их наблюдений инструментальными методами невелика, появляется необходимость искать их свидетельства в исторических документах и пытаться корректно их интерпретировать с учётом современного понимания физики этих явлений. Сейчас такие работы ведутся специалистами разных стран, регулярно публикуются результаты подобных исследований, — рассказал Александр Михалев.



Александр Михалев отметил, что очевидец наблюдения полярного сияния 1859 года в Иркутске был очень наблюдательным человеком и очень тщательно все зафиксировал. По тому описанию, которое было найдено в исторической книге, возможно определить некоторые параметры SAR-дуги и самой геомагнитной бури, вызвавшей полярное сияние.



Как пояснили в пресс-службе ИСЗФ СО РАН, SAR-дуга (Stable Arc Red) — это относительно редкое субвизуальное (ниже порога чувствительности глаза) оптическое явление, наблюдаемое инструментально во время геомагнитных бурь. SAR-дуги локализованы между геомагнитными широтами 41° и 60° с протяжённостью с севера на юг от 300 до 1200 км, с запада на восток — тысячи километров. Высота высвечивания — от 300 до 700 км. Время жизни типичной SAR-дуги составляет около суток.



