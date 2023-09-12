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В Иркутске развернулся фестиваль бразильской культуры

В Иркутске развернулся фестиваль бразильской культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Закрытие состоится 16 сентября

С 7 по 16 сентября в Иркутске проходит фестиваль «Дни Бразилии». Участниками могут стать жители столицы области от 5 лет и старше. Запланированы бесплатные мастер-классы по игре на карнавальных барабанах «Батукада», капоэйре и танцевальным направлениям.

16 сентября в 17:00 на площади у памятника Александру III состоится концертная программа (6+). Гостям праздника представят показательные выступления. Вход на мероприятие свободный.

Расписание фестиваля опубликовано в официальном сообществе Иркутской федерации капоэйры в соцсетях, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск Бразилия фестиваль

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