Закрытие состоится 16 сентября
С 7 по 16 сентября в Иркутске проходит фестиваль «Дни Бразилии». Участниками могут стать жители столицы области от 5 лет и старше. Запланированы бесплатные мастер-классы по игре на карнавальных барабанах «Батукада», капоэйре и танцевальным направлениям.
16 сентября в 17:00 на площади у памятника Александру III состоится концертная программа (6+). Гостям праздника представят показательные выступления. Вход на мероприятие свободный.
Расписание фестиваля опубликовано в официальном сообществе Иркутской федерации капоэйры в соцсетях, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске развернулся фестиваль бразильской культуры
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