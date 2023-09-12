В Иркутске развернулся фестиваль бразильской культуры

Закрытие состоится 16 сентября



С 7 по 16 сентября в Иркутске проходит фестиваль «Дни Бразилии». Участниками могут стать жители столицы области от 5 лет и старше. Запланированы бесплатные мастер-классы по игре на карнавальных барабанах «Батукада», капоэйре и танцевальным направлениям.



16 сентября в 17:00 на площади у памятника Александру III состоится концертная программа (6+). Гостям праздника представят показательные выступления. Вход на мероприятие свободный.



Расписание фестиваля опубликовано в официальном сообществе Иркутской федерации капоэйры в соцсетях, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 6+.

