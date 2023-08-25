Осенью в Иркутске начнётся строительство теплового луча





В сентябре начнётся строительство теплового луча в Иркутске. Проект реализуют на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В течение трёх лет будет построено более 5,5 километра тепловых сетей.На улице Баррикад работы разделены на четыре этапа. На улице Ядринцева на участке от пересечения с Советской, далее – по Космическому проезду и до перехода через Ушаковку проложат 1,1 километра тепловых сетей. В районе пересечения улиц Ядринцева и Лызина запустят перекачивающую насосную станцию.– Тепловой луч станет важным шагом для улучшения экологической обстановки в областном центре. Проект позволит со временем вывести из эксплуатации 7 угольных и мазутных котельных на территории предместья Рабочего, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.На время строительства будут организованы временные схемы движения транспорта. О перекрытии улиц и схемах объезда администрация Иркутска проинформирует жителей дополнительно.– Создание теплового луча даст мощный импульс для развития городской инфраструктуры. Временные неудобства, конечно, будут. Прошу жителей с пониманием отнестись к проводимым работам. Убеждён: уже через несколько лет предместье Рабочее станет современным развивающимся районом, в котором будет комфортно жить. Мы, со своей стороны, сделаем для этого все возможное, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.При возведении тепловой сети применят современные технологии. Например, тепловые пункты и насосные станции будут оснащены системами для дистанционного управления.– Энергетики уже провели серьёзный объем подготовительных работ: приобрели трубы на всю протяжённость строительства, более 500 железобетонных конструкций и другие комплектующие, организованы поставки на всех этапах строительства. В течение всего периода будут задействованы около 300 специалистов, – рассказал генеральный директор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко.На протяжении всего периода строительства специалисты будут ежедневно следить за качеством выполнения работ и соблюдением сроков подрядчиками, отметили в администрации Иркутска.