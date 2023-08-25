25 августа

24 августа

Популярное

Осенью в Иркутске начнётся строительство теплового луча

Осенью в Иркутске начнётся строительство теплового луча
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Реализовать проект планируют в течение трёх лет

В сентябре начнётся строительство теплового луча в Иркутске. Проект реализуют на средства инфраструктурного бюджетного кредита. В течение трёх лет будет построено более 5,5 километра тепловых сетей.

На улице Баррикад работы разделены на четыре этапа. На улице Ядринцева на участке от пересечения с Советской, далее – по Космическому проезду и до перехода через Ушаковку проложат 1,1 километра тепловых сетей. В районе пересечения улиц Ядринцева и Лызина запустят перекачивающую насосную станцию.

– Тепловой луч станет важным шагом для улучшения экологической обстановки в областном центре. Проект позволит со временем вывести из эксплуатации 7 угольных и мазутных котельных на территории предместья Рабочего, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На время строительства будут организованы временные схемы движения транспорта. О перекрытии улиц и схемах объезда администрация Иркутска проинформирует жителей дополнительно.

– Создание теплового луча даст мощный импульс для развития городской инфраструктуры. Временные неудобства, конечно, будут. Прошу жителей с пониманием отнестись к проводимым работам. Убеждён: уже через несколько лет предместье Рабочее станет современным развивающимся районом, в котором будет комфортно жить. Мы, со своей стороны, сделаем для этого все возможное, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

При возведении тепловой сети применят современные технологии. Например, тепловые пункты и насосные станции будут оснащены системами для дистанционного управления.

– Энергетики уже провели серьёзный объем подготовительных работ: приобрели трубы на всю протяжённость строительства, более 500 железобетонных конструкций и другие комплектующие, организованы поставки на всех этапах строительства. В течение всего периода будут задействованы около 300 специалистов, – рассказал генеральный директор «Байкальской энергетической компании» Олег Причко.

На протяжении всего периода строительства специалисты будут ежедневно следить за качеством выполнения работ и соблюдением сроков подрядчиками, отметили в администрации Иркутска. 

Иркутская область Иркутск теплоснабжение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по дартсу
В Бурятии разыграют «Кубок Байкала» по дартсу
Общество, 25.08.2023
Соревнования пройдут в третий раз
В сентябре в Чите дважды выстрелят с пушки
В сентябре в Чите дважды выстрелят с пушки
Общество, 25.08.2023
Это произойдёт 3 и 9 сентября 
Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»
Улан-удэнцев приглашают на «Ночь кино»
Общество, 25.08.2023
Горожане увидят фильмы, вышедшие в этом году 
В Улан-Удэ водителям и пешеходам напомнили ПДД
В Улан-Удэ водителям и пешеходам напомнили ПДД
Общество, 25.08.2023
Во время рейда выявили 25 нарушений
В сотых кварталах Улан-Удэ пообещали огородить опасный недострой
В сотых кварталах Улан-Удэ пообещали огородить опасный недострой
Общество, 25.08.2023
На его месте должны были оборудовать баскетбольную площадку
Боксёр из Бурятии стал чемпионом России
Боксёр из Бурятии стал чемпионом России
Общество, 25.08.2023
В финале Баир Батлаев был сильнее дагестанского спортсмена
В районе Бурятии собрали четыре контейнера отходов
В районе Бурятии собрали четыре контейнера отходов
Общество, 25.08.2023
Дети вместе с лесниками очистили от мусора берег реки
Часть жителей Улан-Удэ признались в ненависти к 1 сентября
Часть жителей Улан-Удэ признались в ненависти к 1 сентября
Общество, 25.08.2023
Они заявили, что в школьные годы терпеть не могли День знаний
В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры
В Бурятии после капремонта открыли сельский дом культуры
Общество, 25.08.2023
В этом селе родилась и выросла министр культуры Соелма Дагаева
Любителям дикоросов разрешили ехать в нацпарк в Бурятии
Любителям дикоросов разрешили ехать в нацпарк в Бурятии
Общество, 25.08.2023
Жителям республики рассказали, когда там можно собирать грибы, орехи и ягоды
Левый берег в Улан-Удэ спасают от большой воды
Левый берег в Улан-Удэ спасают от большой воды
Общество, 25.08.2023
Возле местных СНТ каждый день делают отсыпку
Фотозона с крыльями появилась на Байкале
Фотозона с крыльями появилась на Байкале
Общество, 25.08.2023
Она находится на новом турмаршруте «Исток Ангары»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^