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В Бурятии участник СВО после ранения погасил долг по алиментам

В Бурятии участник СВО после ранения погасил долг по алиментам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Долг отца перед детьми копился с 2016 года

В Бурятии участник специальной военной операции погасил многотысячную задолженность по алиментам. Долг отца перед своими двумя детьми копился с 2016 года, рассказали в УФССП по Бурятии.

На спецоперацию 40-летний житель Бичурского района отправился добровольцем. Вернувшись после ранения из зоны СВО, мужчина исполнил родительский долг.

Согласно законодательству, при единовременной выплате за ранение алименты не вычитаются. Несмотря на это, отец двоих детей проявил сознательность и сам пришёл в Бичурское отделение судебных приставов, где на него ранее возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам.

- Должник сам попросил судебного пристава-исполнителя рассчитать задолженность по алиментам за всё то время, когда он материально не участвовал в жизни своих детей. Сумма долга составила 720 тысяч рублей. Через несколько дней мужчина полностью погасил свои обязательства перед детьми, - рассказали в Бичурском отделении судебных приставов.

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