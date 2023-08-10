В Бурятии кладбище завалили люстрами и подгузниками





Недавно на кладбище в сельском поселении «Кыренское» в Тункинском районе состоялся субботник. Участие в нём приняли неравнодушные местные жители, которым предоставили технику для вывоза мусора.Место для захоронения усопших буквально утопало в различных отходах, которые копились там явно не один год. Среди них были не только старые искусственные цветы и венки, но и подгузники, бутылки, люстры и упаковки от чипсов. Всё это валялось прямо около оградок могил чьих-то покойных родственников.В сельской администрации местных жителей призвали соблюдать на кладбище чистоту и порядок.- Огромная просьба – собирайте мусор в мешки и выносите к дороге, а не сваливайте там, где вам удобнее, – обратились к ним в группе «Тунка-инфо.24/7». – Будьте уважительнее к односельчанам и памяти своих родственников. Никому не понравится, если около оградок и могил ваших предков организуют свалку.