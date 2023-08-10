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В Бурятии кладбище завалили люстрами и подгузниками

В Бурятии кладбище завалили люстрами и подгузниками
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
В месте захоронения устроили настоящую свалку

Недавно на кладбище в сельском поселении «Кыренское» в Тункинском районе состоялся субботник. Участие в нём приняли неравнодушные местные жители, которым предоставили технику для вывоза мусора.



Место для захоронения усопших буквально утопало в различных отходах, которые копились там явно не один год. Среди них были не только старые искусственные цветы и венки, но и подгузники, бутылки, люстры и упаковки от чипсов. Всё это валялось прямо около оградок могил чьих-то покойных родственников.

В сельской администрации местных жителей призвали соблюдать на кладбище чистоту и порядок.

- Огромная просьба – собирайте мусор в мешки и выносите к дороге, а не сваливайте там, где вам удобнее, – обратились к ним в группе «Тунка-инфо.24/7». – Будьте уважительнее к односельчанам и памяти своих родственников. Никому не понравится, если около оградок и могил ваших предков организуют свалку.
свалка кладбище мусор

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