В Бурятии развернётся астрономический фестиваль на Байкале

Он состоится в Чивыркуйском заливе



С 10 по 15 августа в Бурятии, на Чивыркуйском заливе Байкала пройдёт первый астрономический фестиваль «Байкальский звездопад». Мероприятие состоится в посёлке Курбулик.



Лекция — «Чивыркуйский залив» Экскурс про Чивыркуйский залив, его природные и исторические особенности. Лектор от ФГБУ «Заповедное подлеморье».



В рамках фестиваля проведут лекции по астрономии, дневные наблюдения за Солнцем, ночные наблюдения планет, Луны, звёзд, объектов далёкого космоса и метеорного потока Персеид. Также участники услышат концерт Лудуба Очирова и познакомятся с темой звёздного неба в бурятском искусстве, буддийской астрологической картой и основами буддизма.



Отдел туризма «Заповедного Подлеморья» поделится со слушателями программы точками притяжения в Забайкальском национальном парке. Сотрудники отдела науки расскажут интересные факты о животных, растениях и ландшафтах, а также об археологическом наследии Чивыркуйского залива.



Возрастное ограничение: 6+.

