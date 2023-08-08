Он состоится в Чивыркуйском заливе
С 10 по 15 августа в Бурятии, на Чивыркуйском заливе Байкала пройдёт первый астрономический фестиваль «Байкальский звездопад». Мероприятие состоится в посёлке Курбулик.
Лекция — «Чивыркуйский залив» Экскурс про Чивыркуйский залив, его природные и исторические особенности. Лектор от ФГБУ «Заповедное подлеморье».
В рамках фестиваля проведут лекции по астрономии, дневные наблюдения за Солнцем, ночные наблюдения планет, Луны, звёзд, объектов далёкого космоса и метеорного потока Персеид. Также участники услышат концерт Лудуба Очирова и познакомятся с темой звёздного неба в бурятском искусстве, буддийской астрологической картой и основами буддизма.
Отдел туризма «Заповедного Подлеморья» поделится со слушателями программы точками притяжения в Забайкальском национальном парке. Сотрудники отдела науки расскажут интересные факты о животных, растениях и ландшафтах, а также об археологическом наследии Чивыркуйского залива.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии развернётся астрономический фестиваль на Байкале
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