На Байкале развернётся арт-фестиваль «Baikal-live»

На него приедут музыканты Михаил Башаков и Алексей Расчетов



Арт-фестиваль «Baikal-live» пройдёт в Иркутской области, на Малом море с 25 по 27 августа. Организаторы мероприятия опубликовали список авторов и исполнителей, которые выступят на фестивале.



В этот раз на Байкал приедет Михаил Башаков из Санкт-Петербурга, а также Алексей Расчётов из Москвы, лидер московской группы «Nебо Пополам», один из создателей музыкального проекта «Folk You!». Также в числе участников: Дмитрий Дубров (Воронеж), Зорик и Дмитрий Байкал (Улан-Удэ), группы «Shono», «Мимино», «Шорохи», «Балкан-квартет», «Роковая пристань», «Чайковский и Трубы Мира», «Романтик Джаз Клуб», джазовый квартет Николая Смаглиева, «Цвет граната», «Шалыгин бэнд» и «Политика».



В акустической программе выступят: Наталья Мявча, Гоша Кобычев, Екатерина Барановская, Александр Ощепков, Валерия Копылова, Полина Романова, Влада Лаевская, Ваня Бородин (Нижний Новгород), Дмитрий и Светлана Нартовы, Роман Стрельченко и Юрий Шер, а также Mazzltoff — самобытный музыкант из Тулы.



Также в программе запланировано множество мастер-классов, сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 18+.

