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Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей

Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Юбилей отпраздновала Федосья Ковалёва

Поздравления со столетним юбилеем принимала долгожительница посёлка Мишелевка Иркутской области Федосья Акимовна Ковалёва. Юбиляра поздравили представители администрации Мишелевского муниципального поселения, совета ветеранов и управления социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району.

Федосья Акимовна родилась в 1923 году в селе Черемшанка Алтайского края. Девочка помогала родителям по хозяйству, следила за пасекой. Всего в семье было пятеро детей.

В 1931 году вместе с семьёй они перебрались в маленький городок на берегу реки Ангара – Усолье-Сибирское. Ровно в день начала Великой Отечественной войны Федосье Акимовне исполнилось 18 лет. Все военные годы она трудилась на Иркутском авиационном заводе, родила троих детей: Наталью, Валентину и Станислава.

Федосья Акимовна вспоминает, что военные и послевоенные годы были самыми тяжёлыми. В голодные времена семья спасалась растениями, солили и мариновали черемшу, готовили из неё супы, собирали ягоды. После окончания войны она устроилась работать на Хайтинский фарфоровый завод, где и проработала 39 лет до самой пенсии. За свою трудовую деятельность имеет статус «Труженик тыла».

Сейчас у Федосьи Ковалёвой 6 внуков, 9 правнуков и 1 праправнук. Своим секретом долголетия бабушка считает активный образ жизни и любовь семьи. До 98 лет она копала картошку и легко управлялась с огородом. Однако, и сейчас не любит сидеть без дела, способна за собой поухаживать и помочь родным.

- Последние несколько лет бабушка предпочитает проводить время дома в кругу близких друзей и родственников. Федосья Акимовна встретила свой вековой день рождения на своих ногах и при памяти, в окружении любящих людей, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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