В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл День открытых дверей

Гостям провели экскурсию по жилой зоне
В улан-удэнской колонии строгого режима №8 прошёл День открытых дверей. Побывать в колонии смогли родственники положительно характеризующихся осуждённых.
- Гостям рассказали об условиях содержания осужденных и провели экскурсию по жилой зоне. Они посетили магазин, церковь, дуган и ознакомились с памятниками, расположенными на территории учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Отмечается, что родственники поблагодарили администрацию колонии «за предоставленную возможность своими глазами увидеть условия, в которых осуждённые отбывают наказание».
Из федерального бюджета выделили более 10 миллионов рублей
Юрий Подоляка выступает на форуме «ProДФО»
Гостям провели экскурсию по жилой зоне
Отдыхающих призывают быть осторожными
Рост новорождённого составил всего 30 см
Владельцев скотины просят следить за бурёнками
Местные власти попросили горожан проявить терпение
Это сделали во время рейда
В дополнительный выходной горожане хотят заниматься домашними делами и хобби
Он погиб ещё в сентябре прошлого года
На ремонт было собрано 800 тысяч рублей
Ожидается более 400 участников, в том числе из Монголии
Он появился на аллее в селе Орлик
Улан-удэнцев призвали больше там не купаться
Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии