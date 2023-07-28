В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл День открытых дверей





В улан-удэнской колонии строгого режима №8 прошёл День открытых дверей. Побывать в колонии смогли родственники положительно характеризующихся осуждённых.- Гостям рассказали об условиях содержания осужденных и провели экскурсию по жилой зоне. Они посетили магазин, церковь, дуган и ознакомились с памятниками, расположенными на территории учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.Отмечается, что родственники поблагодарили администрацию колонии «за предоставленную возможность своими глазами увидеть условия, в которых осуждённые отбывают наказание».