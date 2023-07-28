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В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл День открытых дверей

В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл День открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Гостям провели экскурсию по жилой зоне

В улан-удэнской колонии строгого режима №8 прошёл День открытых дверей. Побывать в колонии смогли родственники положительно характеризующихся осуждённых.

- Гостям рассказали об условиях содержания осужденных и провели экскурсию по жилой зоне. Они посетили магазин, церковь, дуган и ознакомились с памятниками, расположенными на территории учреждения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.


Отмечается, что родственники поблагодарили администрацию колонии «за предоставленную возможность своими глазами увидеть условия, в которых осуждённые отбывают наказание».

колония

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