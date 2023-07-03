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В Улан-Удэ проходит выставка молодых художниц

В Улан-Удэ проходит выставка молодых художниц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы зрителям представили Мария Шопхоева и Альбина Гунзынова

30 июня в столице Бурятии открылась выставка «Восход». Свои произведения представят молодые художницы, Альбина Гунзынова и Мария Шопхоева. Экспозицию можно увидеть в музее истории Улан-Удэ.

- Яркие краски, изящные линии и экспрессивные формы создают атмосферу радости и восторга. В каждом штрихе и цветовой гамме можно увидеть эмоции, энергию и творческую силу художниц, - сообщает пресс-служба музея. - Произведения художниц призваны передать спокойствие, внутренний мир и гармонию, а также подарить зрителям возможность погрузиться в прекрасный мир цвета, теплоты и волшебных моментов.

Возрастное ограничение: 6+.
выставка Улан-Удэ музей художники

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