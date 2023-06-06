В сельской школе в Бурятии разгорается скандал из-за сломанных туалетных дверей

В порче школьного имущества обвинили младшеклассников



Родители учеников Усть-Баргузинской средней школы заявили, что с них требуют деньги за сломанные двери в школьных туалетах. Подозрение пало на детей, которые учатся в начальных классах. Но сельчане уверены, что младшеклассники тут не при чём.



- Неужели первоклассник или второклассник мог сломать их? А если в следующем году какие-нибудь два хулигана сломают евроокна, вновь все родители окажутся виноватыми? – обратились местные жители к директору школы Марине Вильмовой.



Руководитель учебного заведения напомнила, что в прошлом году в здании СОШ сделали капитальный ремонт.



- После окончания учебного года двери в туалетах для мальчиков на всех трёх этажах были испорчены, несмотря на постоянные беседы о сохранности школьного имущества, – приводят ответ директора в районной группе «Баргузин-инфо.24/7». – На итоговом собрании председателей родительских комитетов в мае вынесли решение о его восстановлении.



Как выяснилось, на первом этаже двери в уборную, предназначенную как раз для младшеклассников, изрисовали несмываемой краской и чем-то истыкали.



- Евроокна можем отследить по видеокамерам, а в туалеты их не поставишь. Родителям предложили вести беседы дома о сохранности школьного имущества, – заключила Марина Вильмова.

