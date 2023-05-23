Сотрудники улан-удэнского «Водоканала» «усыновили» медведя из этномузея

Косолапому подарили игрушку и пообещали построить для него новый вольер
Работники предприятия решили «усыновить» животное из этнозоосада ещё в начале апреля. Выбор пал на мишку, который, как отмечают в МУП, является символом РФ. В гостях у своего подопечного сотрудники предприятия познакомились в минувшую пятницу, 20 мая. Некоторые взяли с собой своих детей.
- Медведь – олицетворение России, главный символ нашей великой страны. Сам этот образ можно сравнить с сильным и мужественным защитником. Так и наши работники ежедневно защищают улан-удэнцев от различных технологических нарушений на сетях, что гарантирует всем комфорт, – пояснил директор МУП Дмитрий Скакалин.
В «Водоканале» уже задумались о строительстве нового современного и удобного вольера для Малыша – прежний уже нуждается в замене. А ребятишки сотрудников «Водоканала» подарили хозяину тайги игрушку – цилиндр из специального материала, длиной почти в один метр – которая ему очень понравилась. Гости покормили других обитателей этнозоосада – угостили их свежей морковью и яблоками.
Как сообщал «Байкал-Daily», живущий в музее степной орёл является подопечным главы республики. Летом 2018-го Алексей Цыденов провёл выездное совещание в учреждении, которое тогда отмечало 45-летний юбилей. Руководитель республики призвал местных бизнесменов взять под опеку зверей и птиц из так называемого уголка живой природы.
- В Москве у каждого животного есть какой-то спонсор – условно говоря, куратор: кто-то кормит тигра, кто-то – медведя. Мне кажется, что и здесь, у нас, достаточно людей, которые готовы откликнуться, – отметил Алексей Цыденов.
Он пообещал, что будет есть со степным орлом «с одного стола». С тех пор на клетке с хищной птицей красуется табличка с информацией об его «опекуне». Глава РБ ежемесячно перечисляет на её содержание по десять тысяч рублей. На призыв Цыденова откликнулись многие компании и организации, которые «распределили» между собой и других пернатых и животных.
- В Москве у каждого животного есть какой-то спонсор – условно говоря, куратор: кто-то кормит тигра, кто-то – медведя. Мне кажется, что и здесь, у нас, достаточно людей, которые готовы откликнуться, – отметил Алексей Цыденов.
Он пообещал, что будет есть со степным орлом «с одного стола». С тех пор на клетке с хищной птицей красуется табличка с информацией об его «опекуне». Глава РБ ежемесячно перечисляет на её содержание по десять тысяч рублей. На призыв Цыденова откликнулись многие компании и организации, которые «распределили» между собой и других пернатых и животных.