В Этнографическом музее в Бурятии медведю построили новый вольер (фоторепортаж)

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия
В Уголке живой природы Этнографического музея народов Забайкалья для медведя по кличке Малыш построили новый вольер. Его возвели с привлечением финансов из республиканского бюджета и собственных средств музея при активном участии студентов Железнодорожного колледжа. Устроить новоселье спешили до наступления холодов и оно состоялось накануне. В целом было потрачено три недели. Раньше в одном вольере ютились самец и самка.
- Обновление вызвано, в первую очередь, физиологическими особенностями животных, их циклов. Дело в том, что сегодня медведи готовятся ложиться в спячку, и совместное пребывание самца и самки чревато агрессивными проявлениями и может закончиться печально, - рассказал Сергей Мещеряков, директор Этнографического музея.
Некоторые элементы старой клетки, сваренной из хрупкой арматуры, сильный медведь привёл в негодное состояние, поэтому обновление вольера, в какой-то степени, вынужденная мера. По словам Сергея Мещерякова, в новой клетке Малышу будет комфортнее.
- Мы оснастили эту клетку некоторыми элементами, которые позволят медведю себя более комфортно чувствовать. Задняя часть вольера самого, навес, некая будка, в которой медведь может укрываться от дождя, от снега – время холодное. Там она утеплена. Там медведь уже с большим удовольствием может встречать зиму, - рассказал директор музея.
Также в новом вольере для медведя поставили дерево и у него появилось дополнительное занятие. Убраны все лишние элементы, которые могли нанести травмы косолапому. Новый вольер постарались сделать максимально удобным для животного.
В новом вольере поселился только медведь, самка осталась жить в старом. Однако в музее это не последнее новоселье. Также сделали клетку для белок. Вскоре состоится переселение у яков – старый вольер уже демонтирован.
По словам директора музея, сотрудничество со студентами-железнодорожниками продолжится. Также найдётся применение старому материалу.
В Этнографическом музее в Бурятии медведю построили новый вольер (фоторепортаж)
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