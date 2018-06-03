Алексей Цыденов взял под опеку степного орла

Власть, Фото: Пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии призвал бизнесменов поддержать Этнографический музей в Улан-Удэ



Сегодня в Этнографическом музее народов Забайкалья прошло выездное совещание главы Бурятии Алексея Цыденова по вопросу развития Этнографического музея народов Забайкалья. В этом году музею исполняется 45 лет.



На совещании обсуждались основные оперативные направления деятельности музея. Представители министерств и закрепленных ведомств обсуждали план обновления ландшафтных вольеров для животных и бурение скважины живого уголка, установку и замену электрических опор и электрических сетей, приобретение грузового автомобиля для музея.



Кроме того, в проекте развития музея – обустройство парковочной стоянки музея и пешеходной тропы, ведущей от республиканского ипподрома к музею, сообщает пресс-служба правительства республики.



Сотрудники музея поделились своими идеями по дальнейшему развитию, задали вопросы главе республики и руководителям министерств. Алексей Цыденов предложил свои варианты оперативного решения вопросов. Так, Глава предложил привлечь ведущие бизнес-организации поддержать деятельность музея, по примеру других городов.



- Сегодня был предложен целый ряд других решений, который позволит музею зажить. Но я бы хотел привлечь к музею бизнесменов. Хороший пример в Москве: у каждого животного есть какой-то спонсор, условно говоря, куратор: кто-то кормит тигра, кто-то медведя. Мне кажется, что и здесь, у нас, есть достаточно людей, готовых откликнуться. «Бурятмяспром» может кормить медведей, «БМПК» тигров, «Николаевский» может кормить кого-то ещё. Это я сейчас фантазирую вслух, но мне кажется, что мы можем общественной поддержкой создать лучшие условия для животных, для самого музея. Строительные компании могут поддерживать музейные комплексы и т.д. Я бы хотел привлечь больше людей к тому, чтобы бизнес-компании поддерживали в целом музей. Будет реклама их компаний. Чтобы показать пример, я взял шефство и с сегодняшнего дня буду кормить степного орла, будем есть с ним с одного стола, – сказал глава.



В настоящий момент в музее расположены восемь комплексов: археологический, эвенкийский, сойотский, бурятские предбайкальский и забайкальский, старожильческий русский (казачий), старообрядческий (семейский), городской. В музее находятся более 20 объектов культурного наследия и свыше 18 тыс. предметов, половина из которых входят в основной фонд культурного наследия Российской Федерации – археологические, этнографические коллекции и книжные фонды. С 1976 года в музее работает «Уголок живой природы», где представлены практически типичные обитатели региона.