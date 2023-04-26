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В столице Бурятии вновь устроят облаву на бродячих собак

В столице Бурятии вновь устроят облаву на бродячих собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Их будут весь день отлавливать на Левобережье

В четверг, 27 апреля, на Левом берегу в Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, а специальные мобильные группы обойдут дворы и проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.

С 10:00 до 15:00 на улице Грачевская, 2 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить собак и кошек от бешенства, а за определённую сумму – зарегистрировать их и установить специальный чип.

Подать заявку на отлов четвероногих и сообщить о нарушении правил содержания животных предлагают по телефону оперативного штаба 8-9025-301-708.
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