В столице Бурятии вновь устроят облаву на бродячих собак

Их будут весь день отлавливать на Левобережье





В четверг, 27 апреля, на Левом берегу в Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, а специальные мобильные группы обойдут дворы и проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.С 10:00 до 15:00 на улице Грачевская, 2 развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить собак и кошек от бешенства, а за определённую сумму – зарегистрировать их и установить специальный чип.Подать заявку на отлов четвероногих и сообщить о нарушении правил содержания животных предлагают по телефону оперативного штаба 8-9025-301-708.