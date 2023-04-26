Школьники рассказали жителям Бурятии о сохранении леса

Ребята из Турунтаевского дома творчества совместно с сотрудниками Прибайкальского лесничества и сотрудниками дорожно-патрульной службы провели акцию «Береги лес от пожара» в селе Турунтаево.
Дети раздавали водителям и прохожим листовки, сделанные своими руками, и рассказывали о бережном отношении к природе и правилах поведения в лесу.
- Очень здорово, что ребята заботятся о природе родного края, и помогают нам «достучаться» до жителей республики. Взрослые внимательно слушали, что рассказывали им дети, и обещали, что будут соблюдать правила пожарной безопасности и не баловаться спичками, - рассказала участковый лесничий Прибайкальского лесничества Ирина Антонова.
С помощью таких мероприятий лесники формируют в детях любовь и бережное отношение к природе родного края, а также экологическую культуру.
Недавно, к примеру, школьников Аршанской школы в ходе проведения мастер-класса и игровой эстафеты научили тушить пожар.