В Забайкалье сошьют карту края для фестиваля вышитых карт

Работу закончат к концу апреля



Мастерицы Забайкалья начали вышивать карту края, чтобы принять участие в фестивале вышитых карт регионов Российской Федерации в Чувашской Республике. После окончания работы карту отправят в Чувашию, где её объединят с другими вышитыми картами регионов России в единое полотно.



По словам директора центра развития бурятской культуры Забайкальского края Сэсэг Норполовой, карту края уже начали вышивать и планируют закончить к концу апреля. К работе присоединились уже семь мастериц из Читы, посёлка Новорловска, сёл Кункур и Будулан, а также из посёлка Агинское.



Карту уже разделили на районы, и каждая из мастериц, по словам Сэсэг Норполовой, старается отразить красоту Забайкальского края в маленьких и красочных стежках.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, в прошлом году, в Год культурного наследия народов России, проект «Вышитая карта России» признали одним из лучших. Мастерицы из Забайкалья объединились с коллегами по ремеслу со всей страны для создания уникального вышитого вручную полотна карты России размером 3 на 6,7 метра.

