Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ

Перед зрителями выступят молодые танцоры, музыканты и вокалисты
Преподаватели и коллективы колледжа искусств имени П.И. Чайковского проведут серию концертов в Улан-Удэ. 12 апреля в концертном зале колледжа состоится концерт «Жизнь в танце» (возрастное ограничение: 6+) класса преподавателя Татьяны Давыдовой. В программе покажут хореографические номера по народно-сценическому танцу и композиции. Студенты исполнят танцы народов мира.
- Татьяна Давыдова – известный педагог хореографического искусства не только в республике, но и за её пределами. Татьяна Георгиевна воспитала несколько поколений талантливых хореографов, - сообщает пресс-служба колледжа.
Напомним, что на прошедшем VII международном конкурсе балетмейстеров-постановщиков имени Татьяны Гергесовой Татьяна Давыдова выиграла гран-при за постановку двух танцев.
23 апреля в театре оперы и балета пройдёт отчётный концерт солистов и коллективов колледжа (возрастное ограничение: 6+). Артисты представят лучшие образцы классики, школу академического вокала и хоровую музыку в исполнении двух хоров. Руководители народных коллективов приготовили новую программу, обработанные народные мелодии, сочинения зарубежных и национальных композиторов.
Перед публикой выступят оркестр русских народных инструментов (рук. А.Р. Петряков), оркестр бурятских народных инструментов «Арюун домог» (рук. С.С. Табхарова), фольклорный ансамбль «Жэргэмэл» (рук. Д.Н. Георгенова), ансамбль народной песни и танца «Живица» (рук. О.В. Золотарёва), ансамбль народного танца «Ликование» (рук. О.Б. Цыренжапова).
Также на сцене театра оперы и балета 7 мая педагог колледжа искусств Александр Саможапов представит новую сольную программу (возрастное ограничение: 6+) хора вокального отделения с участием приглашённых звёзд оперы и эстрады Бурятии: Билигмы Ринчиновой, Ольги Жигмитовой, Бадма-Ханды Аюшеевой, Мэдэгмы Доржиевой, Елены Шашиной, Марии Балдановой, Дины Сандановой, Дулмы Сунраповой, Сэсэг Аюшеевой, Марии Мироновой и Дмитрия Барташкина. В программе прозвучат шедевры хоровой классики, произведения современных композиторов, специально сочинённые переложения для хора, хиты русской и бурятской музыки.
12 мая состоится отчётный концерт эстрадной музыки «С открытым сердцем» (возрастное ограничение: 12+) класса преподавателя Екатерины Кирилловой (Карпачёвой). Мероприятие пройдёт в концертном зале колледжа. В этот вечер на сцене выступят лауреаты и обладатели гран-при международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Для зрителей исполнят произведения разных лет: от советской классики до мировых хитов, от лирических произведений до танцевальных ритмов.
Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ
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