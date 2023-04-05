05 апреля

04 апреля

Популярное

Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ

Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед зрителями выступят молодые танцоры, музыканты и вокалисты

Преподаватели и коллективы колледжа искусств имени П.И. Чайковского проведут серию концертов в Улан-Удэ. 12 апреля в концертном зале колледжа состоится концерт «Жизнь в танце» (возрастное ограничение: 6+) класса преподавателя Татьяны Давыдовой. В программе покажут хореографические номера по народно-сценическому танцу и композиции. Студенты исполнят танцы народов мира.

- Татьяна Давыдова – известный педагог хореографического искусства не только в республике, но и за её пределами. Татьяна Георгиевна воспитала несколько поколений талантливых хореографов, - сообщает пресс-служба колледжа.

Напомним, что на прошедшем VII международном конкурсе балетмейстеров-постановщиков имени Татьяны Гергесовой Татьяна Давыдова выиграла гран-при за постановку двух танцев.

23 апреля в театре оперы и балета пройдёт отчётный концерт солистов и коллективов колледжа (возрастное ограничение: 6+). Артисты представят лучшие образцы классики, школу академического вокала и хоровую музыку в исполнении двух хоров. Руководители народных коллективов приготовили новую программу, обработанные народные мелодии, сочинения зарубежных и национальных композиторов.

Перед публикой выступят оркестр русских народных инструментов (рук. А.Р. Петряков), оркестр бурятских народных инструментов «Арюун домог» (рук. С.С. Табхарова), фольклорный ансамбль «Жэргэмэл» (рук. Д.Н. Георгенова), ансамбль народной песни и танца «Живица» (рук. О.В. Золотарёва), ансамбль народного танца «Ликование» (рук. О.Б. Цыренжапова).

Также на сцене театра оперы и балета 7 мая педагог колледжа искусств Александр Саможапов представит новую сольную программу (возрастное ограничение: 6+) хора вокального отделения с участием приглашённых звёзд оперы и эстрады Бурятии: Билигмы Ринчиновой, Ольги Жигмитовой, Бадма-Ханды Аюшеевой, Мэдэгмы Доржиевой, Елены Шашиной, Марии Балдановой, Дины Сандановой, Дулмы Сунраповой, Сэсэг Аюшеевой, Марии Мироновой и Дмитрия Барташкина. В программе прозвучат шедевры хоровой классики, произведения современных композиторов, специально сочинённые переложения для хора, хиты русской и бурятской музыки.

12 мая состоится отчётный концерт эстрадной музыки «С открытым сердцем» (возрастное ограничение: 12+) класса преподавателя Екатерины Кирилловой (Карпачёвой). Мероприятие пройдёт в концертном зале колледжа. В этот вечер на сцене выступят лауреаты и обладатели гран-при международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Для зрителей исполнят произведения разных лет: от советской классики до мировых хитов, от лирических произведений до танцевальных ритмов.

Бурятия Улан-Удэ концерт колледж музыка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осуждённым рассказали, как правильно составить резюме
В Бурятии осуждённым рассказали, как правильно составить резюме
Общество, 05.04.2023
Исправительное учреждение посетил сотрудник центра занятости 
Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ
Студенты колледжа проведут серию концертов в Улан-Удэ
Общество, 05.04.2023
Перед зрителями выступят молодые танцоры, музыканты и вокалисты
В Улан-Удэ раскроют «Творческую кухню Байкальского туризма»
В Улан-Удэ раскроют «Творческую кухню Байкальского туризма»
Общество, 05.04.2023
На сессии расскажут о нестандартных подходах в организации путешествий
Из Бурятии изгнали нелегального мигранта
Из Бурятии изгнали нелегального мигранта
Общество, 05.04.2023
Иностранца заставили уехать из республики через суд
Жители Бурятии рассказали о воющей по ночам женщине и дедушке с паранойей
Жители Бурятии рассказали о воющей по ночам женщине и дедушке с паранойей
Общество, 05.04.2023
Северобайкальцев одолевают неадекватные соседи 
Жителей Бурятии снова обрадовали растущими зарплатами
Жителей Бурятии снова обрадовали растущими зарплатами
Общество, 05.04.2023
В Бурятстате заявили, что за год они увеличились ещё на 17,5%
Улан-удэнка предъявила претензии к пересадочному тарифу
Улан-удэнка предъявила претензии к пересадочному тарифу
Общество, 05.04.2023
В МУП «Городские маршруты» же заверили, что сбоев в программе не было
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
В Бурятии сегодня снежно и ветрено
Общество, 05.04.2023
Порывы ветра достигнут 21 м/с
В Улан-Удэ расскажут о пещерах Бурятии
В Улан-Удэ расскажут о пещерах Бурятии
Общество, 04.04.2023
В столице республике пройдёт новая встреча в клубе путешественников
В Чите выберут логотип для Дня города
В Чите выберут логотип для Дня города
Общество, 04.04.2023
Заявки принимаются до 17 апреля
Бурятия примет чемпионат России по скайраннингу
Бурятия примет чемпионат России по скайраннингу
Общество, 04.04.2023
В нём примут участие более 300 спортсменов
В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»
В Улан-Удэ состоятся «Архивные встречи»
Общество, 04.04.2023
На лектории расскажут об образовании Бурят-Монгольской АССР

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^