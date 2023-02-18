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Подростки из улан-удэнском СИЗО сдали нормативы ГТО

Подростки из улан-удэнском СИЗО сдали нормативы ГТО
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они выполнили упражнения в нескольких дисциплинах

В улан-удэнском СИЗО-1 несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, а также осуждённые отряда хозяйственного обслуживания, сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие прошло под руководством инструкторов по спортивной подготовке, сотрудников воспитательной службы учреждения и при содействии педагогического состава вечерней школы №14 города Улан-Удэ.
  

- Несовершеннолетние и осужденные отряда хозяйственного обслуживания выполнили совокупность упражнений направленных на поднятие морального духа и повышения физической подготовки в следующих дисциплинах: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине и подтягивание из виса на высокой перекладине, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Мероприятие проводится в учреждении для осуждённых ежегодно.
УФСИН ГТО спорт

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