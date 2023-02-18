Подростки из улан-удэнском СИЗО сдали нормативы ГТО



- Несовершеннолетние и осужденные отряда хозяйственного обслуживания выполнили совокупность упражнений направленных на поднятие морального духа и повышения физической подготовки в следующих дисциплинах: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине и подтягивание из виса на высокой перекладине, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Мероприятие проводится в учреждении для осуждённых ежегодно.

